"Ognuno può farla come vuole, quella del chiosco non si batte"

Marina Guidazzi, è la veterana delle piadaiole cesenati.

"Trentadue anni di onorata carriera. E pensare che quando aprì il mio chiosco a San Carlo, l’idea era quella di restare giusto il tempo di avviare l’attività e poi magari rivenderla. Le cose sono andate diversamente e ne sono felicissima".

Cosa pensa dell’allargamento degli ingredienti che possono essere utilizzati per preparare il simbolo della nostra cucina? "Penso che la piadina è una. Non si può dimenticare la storia della Romagna, delle case di campagna dove alla sera ci si ritrovava davanti al fuoco e si doveva cercare il modo di utilizzare lo strutto. E’ così che mescolando con acqua e farina è nato il ‘pane’ di questa terra, secondo una tradizione che è giusto valorizzare".

Però i tempi cambiano.

"Vero. E’ giusto pensare a chi ha intolleranze o a chi non consuma prodotti di maiale. Ognuno è ovviamente liberissimo di preparare quello che vuole nel modo che vuole. Ma la piadina, quella vera, è quella dei nostri chioschi".

Quella che generazioni di clienti continuano ad apprezzare.

"Ci sono quelli che abitano o lavorano in zona e che mi vengono a trovare spesso, ordinando anche dieci piadine alla volta da consumare poi un po’ alla volta e ci sono quelli che magari arrivano per caso, uscendo dall’E45 con la curiosità di assaporare la versione più nostrana di un prodotto che magari avevano imparato a conoscere acquistando le confezioni al supermercato".

A quel punto che succede? "Sorrido".

Perché?

"Perché una volta che hai assaggiato la piadina romagnola poi non puoi più farne a meno… Ogni occasione è buona per mettere la freccia, uscire dalla superstrada e concedersi una gustosa pausa gastronomica". Il suo chiosco è un riferimento per tutta la frazione.

"C’è un errore di fondo".

Quale?

"Questo non è un chiosco, è un confessionale. Qui tantissime persone che col passare del tempo sono diventati amiche e amici si fermano e iniziano a chiacchierare, confidandosi e raccontandosi, sempre col buon umore. Ma il merito non è mio, è di noi romagnoli, che siamo così, allegri e solari. E’ una meraviglia aver condiviso tanti anni insieme alla mia comunità".

Non è sempre facile, però.

"Mi sveglio alle 6 di mattina, preparo gli impasti, vado al supermercato ad acquistare ingredienti freschi e del territorio e poi arrivo al chiosco. Apro già per la pausa pranzo, perché ormai si va sempre di fretta e un buon pasto da consumare al volo è molto apprezzato. Sono in piedi tutto il tempo, lavoro da sola, con metodo e passione. Alla sera sono stanca, eccome. Ma torno sempre a casa col sorriso".