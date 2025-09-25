Oikos finisce in liquidazione. I dipendenti: "La salviamo noi"

Ci stanno provando i dipendenti di Oikos, azienda di Gatteo produttrice di vernici ecologiche per interni ed esterni (che all’apice della sua produttività ha toccato fatturati da 36 milioni di euro e scambi commerciali in Italia e all’estero), ad entrare quanto meno nell’esercizio provvisorio dell’azienda che, da due giorni, è finita in liquidazione giudiziale dopo una crisi che ha lasciato poco spazio a soluzioni alternative.

Un destino, quello della liquidazione giudiziale che sostituisce il fallimento ed è finalizzato a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti, vanamente contrastato dal fondatore di Oikos, Claudio Balestri, che l’ha fondata 41 anni fa ma non è riuscito a saldare, per vari motivi, il consistente debito maturato nei confronti dell’agenzia delle entrare - 5 milioni e 300 mila euro a cui si aggiungono i crediti vantati da Inps e Inail - e si è dovuto arrendere. Ma sono a rischio anche i posti di lavoro dei suoi 110 dipendenti che, in attesa delle disposizioni del giudice del Tribunale di Forlì, si erano adoperati per sondare la possibilità di avviare un’operazione di workers buyout, ossia l’entrata dei dipendenti con capitali propri nella nuova società che potrebbe far seguito alla liquidazione.

Ieri hanno sondato le varie possibilità con il curatore, il commercialista bolognese Antonio Gaiani, nei giorni scorsi cinquanta dipendenti si erano dichiarati pronti ad investire la propria indennità mensile di disoccupazione (Naspi) per costituire il patrimonio della nuova società (con una partecipazione dai 10 a 16 mila euro per dipendente) che andrebbe a costituirsi per dare corpo alla continuità aziendale.

Confcooperative si è già detta disponibile a sostenere le pratiche dell’operazione.

