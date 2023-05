Ok al bilancio con qualche mugugno

E’ tornata finalmente a svolgersi con la presenza dei soci, dopo l’interruzione per il Covid, l’assemblea di bilancio della banca di credito cooperativo Bcc Romagnolo. C’era da aspettarsi una forte affluenza per le polemiche di un anno fa con dimissioni a raffica di quasi metà dei consiglieri d’amministrazione e dell’intero collegio sindacale, e così è stato, con 385 soci presenti fisicamente sabato pomeriggio nel padiglione centrale della Fiera di Cesena, e 176 per delega. Sul palco c’erano un nuovo presidente, Roberto Romagnoli (foto), un nuovo direttore generale, Daniele Bagni, e un nuovo presidente del collegio sindacale, Luca Lorenzi. L’unico rimasto al suo posto è il vicedirettore Roberto Cuppone. C’era da aspettarsi qualche contestazione perché la banca, nei sette anni dalla fusione tra Banca di Cesena e Bcc Gatteo, ha perso 18 milioni di euro di patrimonio, ma la presentazione di un consuntivo con oltre sei milioni di euro di utile netto ha rasserenato un po’ gli animi e il bilancio 2022 è stato approvato dal 93% dei presenti. Ma c’è chi ha sottolineato che questo utile deriva solo dall’innalzamento dei tassi d’interesse; la gestione caratteristica del Bcc Romagnolo, invece, ha registrato un significativo calo, circa il 10%, sia per la raccolta che gli impieghi. E l’attività della banca è ancora sotto il controllo della capogruppo Iccrea, perciò continuano le voci di ipotesi di aggregazione con altri istituti del gruppo.