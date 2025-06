Ok al restauro del Caffè Centrale. Poi il bando per la gestione

L’amministrazione comunale di Mercato Saraceno ha annunciato l’approvazione del progetto di restauro e riqualificazione del storico Caffè Centrale – con oltre due secoli di attività e sottoposto a tutela come bene di interesse culturale – situato al piano terra del palazzo comunale in piazza Mazzini. Il Caffè Centrale è uno dei luoghi più simbolici e amati di Mercato e l’intervento promosso con l’obiettivo di valorizzare lo storico locale nel cuore del paese, rappresenta un passo importante nella riqualificazione del centro urbano e nel rilancio delle attività di prossimità. A seguito della cessazione dell’attività da parte della famiglia Bracciaroli, che l’ha gestito per circa un secolo fino alla fine del 2024, il Comune ha avviato un percorso finalizzato a garantire la continuità dell’attività esistente, mantenendo vivo un presidio di socialità e servizio nel cuore del centro storico. Il progetto di restauro, redatto dall’ufficio tecnico comunale, prevede il miglioramento della salubrità e funzionalità degli spazi, l’adeguamento impiantistico nel rispetto delle normative vigenti e la valorizzazione dell’immagine storica e architettonica del locale, in coerenza con la sua identità culturale, che si rifà al Liberty-Déco dell’architetto Ugo Dolcini. Poi si provvederà per il bando per individuare i futuri gestori del locale. "Il Caffè Centrale rappresenta un pezzo di storia e di vita quotidiana per Mercato Saraceno – dichiara la sindaca Monica Rossi – e la sua riqualificazione è parte integrante della nostra visione di un centro abitato vitale, accogliente per i cittadini e i visitatori. Contrastare l’abbandono e valorizzare i luoghi della socialità è una nostra priorità". I locali saranno visionabili, previo appuntamento telefonando al numero 0547.699727 il martedì dalle 14 alle 18 a partire dal 10 giugno. Il Comune si impegna a concludere le attività propedeutiche alla nuova concessione d’uso entro l’anno.

Edoardo Turci