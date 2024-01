"Ok la tariffa puntuale. Ed Ecoself si allarga"

Assessora all’ambiente Francesca Lucchi, il primo gennaio, dopo un anno di sperimentazione, è effettivamente entrata in vigore la tariffa puntuale: una quota della tassa sui rifiuti verrà attribuita in base alla produzione di scarti indifferenziati.

Come sono le abitudini attuali dei cesenati?

"Stiamo elaborando i dati relativi all’intero 2023, che saranno disponibili nei prossimi giorni. Fin da ora però in base ai riscontri che abbiamo, risulta evidente l’aumento del quantitativo di rifiuti differenziati conferiti. In base ai trend rilevati negli anni, possiamo dire di essere davanti a un ‘gioco a somma zero’: a un crescente numero di raccolta differenziata, corrisponde sempre una riduzione di indifferenziata". Dunque i cesenati stanno diventando più virtuosi?

"Non da ora. Le tematiche ambientali sono sempre più radicate. Ritengo che la città stia andando nella direzione giusta verso obiettivi tanto importanti quanto imprescindibili. Ora siamo nella fase nella quale conta differenziare nella maniera più virtuosa, ma ad aspettarci c’è già il passo successivo: produrre meno rifiuti in generale".

Anche attraverso la tariffa puntuale?

"Certo. E’ giusto rendere sempre più premianti i comportamenti virtuosi".

In che modo?

"Nel 2024 con ogni probabilità non toccheremo il numero di conferimenti previsti nella tariffa standard, ma in prospettiva l’intento è quello non di penalizzare chi è meno attento, ma di premiare chi davvero è virtuoso. E’ chiaro che se tutti stanno all’interno della fascia indicata, il risultato è che non si premia nessuno".

Dunque diventerete di manica più stretta?

"Serve riuscire a ridurre al massimo i rifiuti indifferenziati. Non per capriccio, per assoluta necessità".

Così però si potrebbe incentivare l’abbandono selvaggio?

"Credo di no. Il problema, che pure è ancora presente, è in fase di ridimensionamento. Stiamo operando in tanti ambiti, dalla prevenzione alla repressione, sensibilizzando e sensibilizzando ancora".

Che dice di Ecoself, la stazione itinerante i che avete ideato per il centro storico?

"Sta funzionando molto bene: presto con ogni probabilità allargheremo le zone di servizio, coinvolgendo in questo sistema anche altre strade limitrofe a quelle già interessate. Coi dovuti accorgimenti. I contatti con privati e aziende sono costanti, a oggi non ci risultano particolari criticità. Ora la città è più bella e più pulita. E in centro storico gli abbandoni sono quasi scomparsi".

Luca Ravaglia