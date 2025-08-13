Olgerta ha bisogno di cure. Tanti aiuti per la 20enne

Per Olgerta ci sono speranze di un futuro migliore. La ragazza albanese con gravi problemi di salute, dall’inizio di quest’anno seguita dall’Ausl Romagna, dopo il Bufalini ed il Sole e Salus, ha trascorso un lungo periodo all’ospedale Ginesio Marconi di Cesenatico, nel reparto di Lungodegenza, dove oltre alla terapia riabilitativa, le sono state rimosse le cannule di alimentazione e respirazione. L’ultima Tac ha dato risultati incoraggianti e recentemente la ragazza è stata visitata dall’oncologa Riva, per definire nei dettagli la sua cura. Non può fare la radioterapia, perché era già stata sottoposta in Albania ed in Turchia, quindi rimane la chemioterapia all’Irst di Meldola, che inizierà in settembre e durerà tre mesi.

Adesso la ragazza è ospitata alla casa della San Vincenzo de Paoli di Cesena, assieme alla mamma, dove la Consulta del volontariato di Cesenatico e l’associazione Il Germoglio di Rimini, garantiscono il sostegno delle spese per entrambe. Leonardo Zavalloni della Consulta del Volontariato evidenzia il calore con cui la ragazza viene seguita: "Olgerta all’inizio dell’estate ha compiuto 20 anni e ha potuto godere di un momento di festa e di spensieratezza, assieme ai suoi familiari, le persone a lei più care ed i volontari che ogni giorno la seguono.

Anche gli operatori di Cesenatico si sono dimostrati sensibili e lo hanno dimostrato in questi lunghi mesi. La madre per un lungo periodo è stata ospitata all’Hotel Numi & Medusa, dove i padroni di casa, la famiglia Bolognesi, con umanità e disponibilità, l’hanno accolta ad un prezzo molto contenuto, che viene coperto dalla Consulta; così come in precedenza anche la famiglia Vernocchi dell’Hotel Miramare si era dimostrata sensibile ed aveva ospitato la donna a prezzi molto bassi. Olgerta ha un permesso di soggiorno per motivi sanitari e questo le garantisce le cure tramite la sanità pubblica, mentre noi volontari della Consulta siamo sempre al suo fianco.

A Cesenatico c’è stata una notevole sensibilizzazione per la storia di questa sfortunata ragazza colpita da una rara forma di tumore al cervello. Lo scorso febbraio sono state oltre 200 le persone che hanno partecipato all’iniziativa benefica organizzata al Circolo Arci di Borella, dove si è svolta la cena finalizzata a raccogliere fondi per sostenere le cure sanitarie e le spese della famiglia, con la collaborazione dell’associazione "I Bambini al primo posto" e del Rotary Club Cesenatico Mare, e la partecipazione dei medici dell’Ausl, oltre ad esponenti della Croce Rossa e dell’associazione San Vincenzo De Paoli.