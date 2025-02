Una speranza per Olgerta, la 19enne affetta da un raro tumore cerebrale

Cesena, 17 febbraio 2025 – Una cordata solidaristica coinvolge diversi soggetti e li unisce nella fiducia del buon esito delle cure cui una giovane albanese è sottoposta da alcuni giorni presso l’ospedale Bufalini. “In qualità di Consulta del volontariato di Cesenatico – spiega Leonardo Zavalloni, componente dell’esecutivo – abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto dalla Caritas parrocchiale di Cesenatico per una diciannovenne albanese affetta da un raro tumore cerebrale e venuta in Italia con la madre nella speranza di trovare una possibile soluzione alla seria patologia che la affligge”.

“È nato così, direi quasi su due piedi data l’emergenza e l’urgenza – continua la presidente della Consulta Catia Sasselli -, il Progetto ‘La speranza di Olgerta’, questo il nome della ragazza che atterrata all’aeroporto di Rimini è stata accompagnata, col supporto della Croce Rossa della sezione di Cesenatico all’Hotel Miramare di Cesenatico. Operata sette volte nel paese d’origine e una volta in Turchia senza un buon esito, è stata sottoposta a visita oncologica all’ospedale Bufalini con le equipe sanitario-oncologiche di IRST e Bufalini per una prima valutazione”. Ma dopo pochi giorni Olgerta viene colta da malore e accompagnata d’urgenza dalla Croce Rossa al pronto soccorso. Di lì a poco la ragazza viene ricoverata nel reparto di Neurochirurgia e sottoposta ad intervento della durata di otto ore, da parte dell’equipe del professor Luigino Tosatto per la rimozione urgente e non priva di rischi della massa tumorale al cervello. Attualmente è in terapia intensiva in prognosi riservata”.

Nel frattempo in una straordinaria suddivisione di compiti e assunzioni di responsabilità c’è stato chi si è incaricato di richiedere il permesso alla Questura di Forlì-Cesena un permesso di soggiorno per motivi sanitari. Un privato ha messo a disposizione, attraverso l’associazione San Vincenzo De’ Paoli di Cesena, una casa per tutta la durata di permanenza di Olgerta a Cesena e per la madre che la assiste.

“Vogliamo ringraziare – conclude il vicepresidente della Consulta Franco Zedda - le tante personalità pubbliche e i privati, l’Azienda Usl della Romagna, l’ospedale Bufalini di Cesena e l’IRST-Irccs, la Questura di Forlì-Cesena, il sindaco Matteo Gozzoli e le Associazioni di Volontariato che si stanno attivando, il Camping Cesenatico e l’Hotel Miramare per la grande umanità e la disponibilità dimostrate. Il percorso sarà molto lungo, terapie riabilitative, cure oncologiche e ulteriori interventi sono già previsti. Saremo a fianco della ragazza e della famiglia per tutto il tempo necessario. Per raccogliere fondi a favore del progetto ‘Olgerta’, la Consulta, l’associazione “I bambini al primo posto” e la Croce Rossa di Cesenatico invitano chiunque desideri sostenerli a partecipare ad una cena solidale, fissata per venerdì alle 19.30 presso il circolo Arci di Borella ”. Prenotazioni e info al 3389059517.