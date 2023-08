Olidata, appalto Sogei da 30 milioni

Olidata, azienda nata a Cesena operante nel mercato dell’informatica da oltre 40 anni, si è aggiudicata con la controllante Sferanet un appalto da oltre 30 milioni di euro in raggruppamento temporaneo con Italware.

L’accordo quadro riguarda l’affidamento relativo alla fornitura, manutenzione e gestione di elementi utili alla connettività dei dati di Sogei, l’azienda informatica di proprietà del Ministero dell’Economia e Finanze, per i prossimi 36 mesi.

In particolare, Sogei, nell’ambito delle sue funzioni di supporto al Ministero e ai clienti istituzionali, ha la necessità di potenziare la propria infrastruttura di archiviazione dei dati, sia nel’archivio primario, sia in siti alternativi in caso di emergenza.

Il potenziamento della connettività, quindi, che lega le memorie di archiviazione, è indispensabile nella trasmissione dei dati, permettendo di gestire e fornire adeguatamente gli stessi a server e relativi applicativi.

Tale iniziativa riveste un ruolo strategico per la tutela della gestione dei dati in ambito nazionale.

L’azienda Sferanet controllata da Olidata è già fornitore di Sogei in altri settori.

Alla borsa di Milano il titolo Olidata ha reagito positivamente con un incremento del 10% della quotazione. Nella foto: l’amministratore delegato di Olidata, Cristiano Rufini.

re.ce.