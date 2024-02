Olidata corre in Superbike. In sella col team Yamaha per vincere il campionato

Olidata, storica azienda del settore delle telecomunicazioni nata a Cesena nel 1982 e quotata alla borsa di Milano dal 2000, ma trasferitasi poi a Roma nel 2022, dopo essere stata acquisita dal gruppo Sferanet, ha annunciato, nei giorni scorsi, l’avvio di una promettente partnership con Yamaha Motoxracing WorldSBK team. Per l’intera durata della stagione 2024 del Fim Superbike world championship - il campionato mondiale di superbike che, lo scorso anno, ha fatto tappa, fra l’altro, proprio in Romagna (al circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico) – Olidata sarà sponsor del team Yamaha. Il pilota scelto quest’anno dal celebre team è Bradley Ray, classe 1997, nato ad Ashford, nel Kent, in Inghilterra. Dopo aver vinto il campionato Bsb 2022, Ray è stato selezionato per correre nei round della prestigiosa competizione mondiale dedicata alle superbike (moto derivate dalla produzione di serie, ovvero dalle moto normalmente realizzate per la circolazione stradale). Un talento di comprovata esperienza e abilità, pronto a portare in pista il nome di Olidata e Motoxracing: il debutto ufficiale avverrà in occasione della prima tappa in calendario, nel weekend tra il 23 e il 25 febbraio a Phillip Island, in Australia. Le gare proseguiranno fino a ottobre 2024, con l’ultima tappa prevista a Jerez, in Spagna. Il logo distintivo di Olidata sarà esibito sia sulla moto da gara del pilota, sia nei box del team Yamaha.

Maddalena De Franchis