Olidata cresce ancora: 40 assunzioni Il Gruppo Olidata ha assunto oltre 40 nuove risorse, con età media di 35 anni, per rafforzare la struttura aziendale e creare un ambiente di lavoro dinamico. Cristiano Rufini, ad di Olidata, sottolinea l'importanza di formare e guidare le risorse per costruire un futuro in cui anche le prossime generazioni siano protagoniste.