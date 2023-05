Olidata cresce con Sferanet che acquisisce due aziende

Venerdì scorso il titolo Olidata ha fatto registrare un forte balzo in avanti alla borsa di Milano, passando da 28 a 32 centesimi di euro per azione (+17%), con una quantità di azioni scambiate quasi quadrupla rispetto alla media del periodo (877.500 contro 227.800). Una bella soddisfazione per gli azionisti, tra i quali molti ex dipendenti, dopo il ritorno alla quotazione in borsa del mese scorso, a seguito dell’intreccio azionario con l’azienda romana Sferanet che ora risulta controllata da Olidata.

Il forte balzo della quotazione, comunque, recupera solo in parte il calo avvenuto dopo l’esplosione dei primi giorni seguita allo sbarco in borsa, all’inizio di aprile, quando la quotazione aveva superato i 44 centesimi per azione.

L’incremento del valore è l’effetto dell’annuncio dell’acquisizione da parte di Sferanet delle aziende I.Con Srl e I.Con Real Estate Srl, facendole entrare a far parte a tutti gli effetti del Gruppo Olidata spa. La manovra è stata compiuta interamente con risorse finanziarie proprie.

"L’apporto di I.Con Srl – si legge nel comunicato dell’azienda nata a Cesena, ma che ora ha sede a Roma – consentirà di sviluppare progetti e soluzioni di system integration anche in ambiti quali la digitalizzazionedematerializzazione dei contenuti e dei processi, riuscendo a garantire una maggiore autonomia tecnologica dell’Italia, assicurando ulteriormente la sicurezza delle infrastrutture digitali. L’obiettivo è quello di costituire un polo di eccellenza sul mercato dell’ICT (nazionale e internazionale), mettendo a fattor comune ambiti complementari di competenze, risorse, esperienze, mercati e geografie. Il consolidamento delle competenze nel settore, inoltre, permetterà al gruppo di acquisire un importante know-how nella realizzazione di progetti innovativi. Inoltre, l’acquisizione della società I.Con Real Estate Srl, società immobiliare, configura un aumento dell’attivo per effetto di beni immobili strumentali".

re.ce.