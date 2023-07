Olidata, due liste per il rinnovo del consiglio

Olidata, con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti, prevista per il 10 agosto, ha pubblicato le liste dei candidati per il nuovo consiglio di amministrazione. La Lista n. 1 è stata presentata dal socio di minoranza (Le Fonti Capital Partner S.r.l.) che è titolare del 8,84% del capitale, ed è composta da Andrea Péruzy. La Lista n. 2 è stata presentata dal socio di maggioranza, Cristiano Rufini (nella foto) che è il titolare del 53,38% del capitale, ed è composta da Cristiano Rufini; Valentina Milani; Antonella Madeo; Carlo De Simone; Raffaela Pignetti. Inoltre, il socio di maggioranza ha proposto di portare a 5 il numero dei componenti del cda; confermare in tre esercizi la durata in carica del nominando cda; nominare il presidente durante l’assemblea ovvero dall’organo amministrativo ai sensi dello statuto societario; di determinare i compensi così come riportati nella documentazione pubblicata.