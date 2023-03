Olidata, le azioni riprendono quota Dopo 7 anni vicino il ritorno in Borsa

di Paolo Morelli

Sembra prossimo il ritorno alla quotazione alla borsa di Milano del titolo Olidata. Una settimana fa sul sito aziendale è stato pubblicato un comunicato che annuncia la trasmissione a Borsa Italiana della documentazione necessaria alla riammissione alla quotazione delle azioni ordinarie dopo l’aumento di capitale effettuato il 18 ottobre mediante il conferimento del 51% di Sferanet, l’azienda romana che si occupa di IT (tecnologie informatiche) e che è così diventata il maggiore azionista. Il ritorno alla quotazione in borsa di Olidata dopo sette anni di assenza non avrà alcun riscontro nell’occupazione locale (la sede è stata trasferita a Roma, in Romagna sono rimasti solo due dipendenti che lavorano in smart working occupandosi dell’assistenza ai sistemi in uso presso la pubblica amministrazione), ma sarà un’ottima notizia per i circa 4.500 azionisti che si trovano in Emilia-Romagna, alcuni dei quali erano dipendenti dell’azienda. È prevedibile, quindi, che in un breve lasso di tempo sia nuovamente possibile la compravendita delle azioni di Olidata, anche se in realtà l’anima dell’azienda sarà Sferanet. Olidata fu fondata a Cesena nel 1982 da Carlo Rossi e Adolfo Savini; l’azienda ebbe un rapido sviluppo, fu costretta a trasferirsi a Forlì per mancanza di spazi e tornò a Cesena solo quando fu realizzata la zona industriale di Pievesestina. Il rifiuto di acquisire il settore computer dell’Olivetti e un’inchiesta della guardia di finanza con l’arresto di Carlo Rossi segnarono l’inizio del declino. L’intervento del forlivese Riccardo Tassi con Le Fonti Group nel 2013 non riuscì a invertire il trend, la società fu messa in liquidazione, ma Tassi riuscì a farla uscire dalla procedura è a guidarla fuori dalle secche di una difficile situazione di concordato con 207 creditori. infine c’è stato il connubio con Sferanet: nel novembre scorso Riccardo Tassi è stato sostituito alla presidenza da Cristiano Rufini di Sferanet che ora è l’azionista di controllo col 53,29%, mentre Riccardo a Tassi detiene ancora l’11,19% delle azioni con Le Fonti Group. Il resto del capitale è nelle mani di alcuni soci storici di Olidata e di migliaia di piccoli azionisti.

Riccardo Tassi, in considerazione della delicatezza del momento, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma non nasconde la soddisfazione per il probabile ritorno alla negoziazione del titolo Olidata, obiettivo che ha perseguito con determinazione fin dal giorno seguente la sospensione, il 28 marzo di sette anni fa, fino ad accettare l’uscita dall’azienda pur di ridare valore alle azioni di Olidata che rischiavano di diventare carta straccia.