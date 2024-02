Olidata punta sulla telemedicina: "E torneremo in Emilia-Romagna"

"Stiamo studiando alcune soluzioni per tornare sul territorio: non dimentichiamo le nostre radici e siamo consapevoli dell’importante ecosistema creatosi in questi anni nella vostra regione". A dichiararlo, abbandonando per un attimo la proverbiale prudenza richiesta alle società quotate in Borsa, è Cristiano Rufini, amministratore delegato di Olidata spa: la storica azienda del settore delle telecomunicazioni è nata infatti a Cesena nel 1982 e successivamente si è trasferita a Roma, a seguito dell’incorporazione di Sferanet (di cui Olidata possiede già il 51% del capitale sociale e intende acquisire, prossimamente, il restante 49%). Cristiano Rufini, a cosa si riferisce quando parla di ‘ecosistema’?

"Non penso solo alle infrastrutture, ma al capitale umano, alle competenze di qualità, ai talenti. Proprio l’attrazione di risorse valide è la carta che dobbiamo giocarci per fare la differenza sul panorama internazionale e riportare l’eccellenza in Italia. È un investimento capace di portarci lontano". Siete reduci, in effetti, da una campagna di recruiting brillante: soltanto nel 2023 avete assunto 41 persone, portando l’organico a 130 dipendenti (39 anni è l’età media). Con buona pace di chi lamenta un’ormai cronica carenza di personale.

"Il gruppo cresce, le assunzioni proseguiranno anche nel 2024: abbiamo diversi profili aperti. Desideriamo investire sui giovani e sul loro progetto di crescita. In tanti rispondono ai nostri annunci e quindi ci danno fiducia, come stanno facendo i nostri azionisti". A proposito di crescita, avete appena annunciato l’ingresso nel settore della telemedicina, attraverso l’acquisizione del 40% di Per te srl, specializzata, tra l’altro, nella digitalizzazione di dati sanitari.

"Siamo entrati in questo settore dall’enorme potenziale con un ‘boost’ d’eccezione: l’operazione ha incluso, infatti, l’acquisizione del 95% delle quote di Advanced Processing srl, unica società italiana ad avere realizzato un dispositivo indossabile certificato in classe medica ‘2A’ (dispositivo medico non invasivo, ndr) per il monitoraggio dei parametri vitali. Lo stesso è installato anche sulla ‘tuta SFS2’, attualmente usata dal colonnello Walter Villadei per la missione "Axiom3" nella stazione spaziale internazionale".

Quali saranno i prossimi passi?

"Già a marzo contiamo di lanciare il device sul mercato, abbinandolo a una piattaforma digitale nella quale sarà possibile inserire, monitorare e aggiornare costantemente i propri dati sanitari: l’obiettivo è di garantire a tutti l’opportunità di accedere ai servizi della sanità digitale evoluta e di migliorare così la propria qualità della vita". La telemedicina si affianca così ai vostri core business consolidati: big data, cybersicurezza, intelligenza artificiale. Su quest’ultimo fronte, in particolare, il 2023 sarà ricordato come l’anno del boom dell’Ai (intelligenza artificiale) per le aziende italiane (+28% di attività che la utilizzando rispetto all’anno prima). Cosa dobbiamo attenderci dal 2024?

"Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è talmente rapido e sorprendente che è difficile formulare delle previsioni. Quello di cui siamo certi è che giocherà un ruolo preponderante anche nel prossimo futuro, per cui è importante conoscerla senza pregiudizi, per imparare a gestirla in modo corretto".