Olidata risorge in Borsa. Contratto da 20 milioni

Dopo un lungo periodo di appannamento con delusioni per gli azionisti, molti dei quali sono in Romagna perché la società era nata a Cesena, il titolo Olidata ieri ha avuto un’improvvisa impennata nel listino Euronext della Borsa di Milano. Dopo alcune ore in cui non riusciva a fare prezzo, ha fatto segnare un +23% sulla quotazione di giovedì, incremento che è rimasto costante fino alla chiusura delle 17.30 a quota 2,37 euro. Sono passate di mano 836.000 azioni, un quantitativo superiore di undici volte alla media dell’ultimo periodo.

A mettere il turbo alla quotazione di Olidata è stata la notizia, diffusa prima dell’apertura delle contrattazioni in borsa, che l’azienda nata nel 1982 a Cesena, ma che ora ha sede a Roma dopo la fusione con Sferanet, ha vinto una gara indetta da Consip (la centrale acquisti della pubblica amministrazione) per un valore di 16 milioni di euro, estensibili fino a 20 milioni, per un periodi di un anno con possibilità di proroga fino a tre mesi. La convenzione prevede l’affidamento della fornitura multibrand di prodotti software e relativa manutenzione, e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. Queste potranno acquistare da Olidata, si legge nella nota diffusa dall’azienda, "una delle piattaforme di analisi più più complete e innovative del mercato IT, corredata di moduli AI e Data Advanced Analitycs".

La notizia ha destato parecchio scalpore poiché l’imprenditore Cristiano Rufini, principale azionista di Olidata, quattro mesi fa si era dimesso dalla carica di presidente e consigliere d’amministrazione perché indagato per corruzione e turbativa d’asta in relazione a forniture per la pubblica amministrazione.

Recentemente Olidata (la cui quotazione in borsa era scasa del 62% nell’ultimo anno) ha provveduto a raggruppare le azioni (una ogni dieci) e la società Antares di Cristiano Rufini ha chiesto l’aumento da cinque a nove del numero di consiglieri d’amministrazione.

