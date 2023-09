Olidata si aggiudica appalto da 30 milioni a Cesena: Sogei, upgrade switch per connettività dati

Olidata attraverso la sua controllata Sferanet si aggiudica in Rti al 30% un appalto di oltre 30 milioni. L’accordo quadro riguarda l’affidamento relativo alla fornitura, manutenzione e gestione degli upgrade agli switch utili alla connettività dei dati della Sogei per i prossimi 36 mesi. Lo comunica l’azienda operante nel mercato ict, in una nota. In particolare, Sogei, nell’ambito delle sue funzioni di supporto al Mef e ai clienti istituzionali ha la necessità di implementare e potenziare la propria infrastruttura San (Storage area network), fondamentale nel miglioramento della disponibilità dell’archiviazione dei dati, sia nel data center primario, sia permettendo di attuare strategie di dr (disaster recovery), in siti alternativi.

L’iniziativa, si legge nella nota, "riveste un ruolo strategico per la tutela della gestione dei dati in ambito nazionale".