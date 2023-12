Olidata sviluppa un sistema per la diagnosi precoce insieme al Campus Biomedico

Il Gruppo Olidata a seguito di un percorso avviato nel gennaio 2022, ha realizzato il progetto Ailanton, grazie al gruppo di lavoro integrato composto da risorse di Sferanet e medici specializzati della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Il progetto, unico in Italia sia per il sistema di Refertazione Strutturata integrato che per il Sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ha dimostrato una precisione superiore al 90% nel riconoscimento dei noduli polmonari, e si è classificato al secondo posto su 42 partecipanti della gara bandita dalla Regione Lazio ottenendo un finanziamento.

In borsa il titolo ha avuto un balzo del +5,7% chiudendo a 0,555 euro.