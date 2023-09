Olimpiadi Cybersecurity, gli studenti del Pascal vincono 4 medaglie

Si è svolta a Torino la finale nazionale di Olicyber. L’ITT Pascal di Cesena torna a casa con 2 medaglie d’argento vinte da Alan Davide Bovo ed Elia Soldati oltre a 2 medaglie di bronzo vinte da Eric Aquilotti e Simone Mazzacano. Il percorso delle Olimpiadi di cybersecurity era iniziato il 17 dicembre con la selezione scolastica che aveva visto la partecipazione di 4100 alunni da tutta Italia, alla quale è seguita la selezione territoriale che ha portato a definire i 100 finalisti della finale nazionale di Torino. Il Pascal è riuscito a portare a tale evento ben 6 alunni e per tale motivo è stato premiato come istituto con il maggior numero di finalisti. In aggiunta ai 4 medagliati vanno menzionati gli alunni Elia Mami e Francesco Meloni.