Olimpiadi cybersicurezza. Un cesenate d’argento

Quattro studenti italiani sul podio delle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity. Si conclude così la due giorni di Singapore che ha ospitato la prima edizione della competition con la partecipazione di 150 talenti provenienti da 30 paesi del mondo. Sul podio la squadra capitanata da Gaspare Ferraro e Matteo Rossi del Cybersecurity National Lab del Consorzio nazionale interuniversitario per l’Informatica, così composta: medaglia d’oro a Jacopo Di Pumpo dell’Itsos ’Marie Cuire’ di Cernusco sul Naviglio e a Leonardo Mattei del liceo Scientifico ’Antonio Labriola’ di Roma; medaglia d’argento a Alan Davide Bovo dell’Istituto Superiore ’Pascal Comandini’ di Cesena e a Stefano Perrucci dell’Istituto Tecnico ’Enrico Fermi’ di Francavilla Fontana (Brescia).

Grazie al suo team, l’Italia è inoltre risultata il miglior Paese per punteggio totale e ospiterà l’edizione 2027 delle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity.

"Siamo orgogliosi dell’eccellente risultato ottenuto da tutta la nostra squadra in questa prima edizione delle Olimpiadi Internazionali di cybersecurity a Singapore, risultato anche dell’impegno che portiamo avanti dal 2021 con l’organizzazione delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza. Speriamo che questo risultato possa essere d’esempio per studenti e studentesse delle scuole italiane ad intraprendere un percorso in questo settore”, afferma il coordinatore nazionale delle Olimpiadi italiane di Cybersicurezza, Gaspare Ferraro. L’evento ospitato dalla National University of Singapore, considerata tra i 10 migliori atenei a livello mondiale- ha visto i partecipanti sfidarsi in due giorni di competizione individuale di tipo Ctf (Capture-The-Flag) su tematiche quali web security, reverse engineering, binary exploitation, digital forensics e crittografia. I quattro studenti del team italiano erano stati selezionati per la gara internazionale in base ai risultati ottenuti dalla loro partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza: si tratta del programma di formazione e competizioni nato nel 2021 e organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI, supportato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e con il patrocinio del Garante per la Protezione dei Dati Personali e rivolto agli studenti e le studentesse delle scuole superiori italiane.