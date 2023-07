Olimpiadi dei radioamatori, tappa a S. Mauro

di Ermanno Pasolini

Per la prima volta sono state disputate in Italia e in particolare nella regione Emilia Romagna le olimpiadi dei radioamatori, manifestazione a carattere mondiali a cui hanno partecipato 53 nazioni. Sono state promosse dalla Fondazione Guglielmo Marconi, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Castel San Pietro Terme. Fra le varie tappe, una è stata ospitata da San Mauro Pascoli dove la sindaca Luciana Garbuglia ha ospitato un team composto da operatori americani e del Tagikistan nella palestra comunale accanto allo stadio dove, era presente anche Christian Provvedi comandante della stazione dei carabinieri di San Mauro Pascoli. Il tutto guidato da Claudio Paganelli di Valverde di Cesenatico e Walter Pagliarani di Savignano sul Rubicone, due radioamatori che hanno sempre aderito a manifestazioni sportive con risultati di alto livello nazionale e mondiali.

Walter Pagliarani. In cosa hanno consistito queste olimpiadi?

"Questa manifestazione viene svolta confrontando i vincitori delle proprie singole nazioni durante lo svolgimento di gare radioamatoriali, soprannominato contest. Vengono inseriti nelle olimpiadi per determinare il migliore operatore al mondo".

Chi ha vinto l’edizione di quest’anno?

"Prima di tutto questa manifestazione ha riguardato il 2022, posticipata a causa della pandemia in questa annata. I due primi classificati sono stati un radioamatore ucraino affiancato da un canadese visto che hanno operato insieme. Al secondo posto si sono classificati due radioamatori tedeschi e al terzo due croati. L’Italia si è classificata al 14° posto grazie ad un torinese e a un veneziano".

Quali sono state le prove della gara?

"Sono tutte rigorosamente segrete. I radioamatori arrivano dalle varie nazioni e viene sorteggiata la destinazione della loro postazione radio. Ogni team ha un controllore che prende i telefonini cellulari in quanto non devono avere collegamenti con l’esterno, né telefonici e né via internet. Le prove consistono nella quantità di collegamenti effettuati con altri radioamatori dalla loro postazione".

Come è avvenuta la scelta dell’Italia?

"Le olimpiadi dei radioamatori si svolgono ogni quattro anni e sono iniziate nel 1990. Quest’anno è toccato a noi per onorare la scoperta della radio da parte di Guglielmo Marconi. La manifestazione si chiama ’Wrtc’, World Radiosport Team Championship".

E come mai San Mauro Pascoli è stata inserita fra le grandi città dell’Emilia Romagna?

"Dobbiamo dire grazie alla cortesia della sindaca Luciana Garbuglia che ha visitato una delle nostre postazioni inserita nella palestra comunale. Poi grazie agli agriturismi ’Due Ponti’ di Sala di Cesenatico, ’Margherita’ di Sala di Cesenatico e ’Ca’ Bastia’ di Savignano sul Rubicone, Antonio Turci di Santarcangelo di Romagna e Gianfranco Cortesi presidente della Avio Superficie Ali di Classe".

Quanti radioamatori ci sono nel Cesenate?

"Attualmente siamo circa un centinaio, tutti grandi appassionati della radio, con licenza ministeriale, assegnata dopo un esame tecnico, sempre presenti in caso di calamità, avendo la possibilità di comunicare e aiutare in ogni situazione. Facciamo parte della Protezione Civile".