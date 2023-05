Olimpiadi di matematica, ecco chi è il vincitore: "Ma non chiamatemi secchione"

Cesenatico, 8 maggio 2023 – E’ uno studente liceale vicentino il nuovo campione di matematica. Si chiama Luca Sartori, ha 18 anni e frequenta la quinta classe del Liceo scientifico "Jacopo Da Ponte" di Bassano del Grappa. Luca è stato l’unico ad ottenere il massimo del punteggio, 42 punti, risolvendo tutti i sei problemi della prova individuale, ciascuno dei quali valeva sette punti. Secondo si è classificato un suo compagno di scuola, Enrico Zonta con 38 punti, mentre terzo è Matteo Musumeci, studente del Liceo scientifico "Annibale Calini" di Brescia, che di punti ne ha totalizzati 37. I primi emiliano-romagnoli sono Daniele De Pietri del Liceo classico e scientifico "Ariosto Spallanzani" di Reggio Emilia e Denis Tusca del Liceo scientifico "Manfredo Fanti" di Carpi, undicesimi con 32 punti a pari merito con uno studente milanese ed uno catanese; e Pietro Gualdi del Liceo classico e scientifico "Ariosto Spallanzani" di Reggio Emilia che di punti ne ha totalizzati 31 classificandosi 15esimo. Questi tre studenti emiliani, avendo conquistato la medaglia d’oro alle finali nazionali, sono comunque tra i papabili per un posto in cui rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali.

Il campione Luca Sartori vive a Nove, una cittadina di circa 5mila abitanti in provincia di Vicenza, assieme a mamma Valentina che insegna matematica in una scuola superiore, papà Giancarlo dipendente in un istituto scolastico e il fratello maggiore Antonio. Luca è un ragazzo sereno, con doti da autentico fuoriclasse per la matematica, ma non è affatto un secchione: "Dedico tanto tempo alla matematica, perché mi appassiona e mi diverto a risolvere problemi sempre nuovi; nel tempo libero spesso mi collego con altri studenti, tra cui anche Enrico Zonta oggi secondo alle Olimpiadi di Matematica. Nonostante dedico tanto tempo a questa materia, non sempre prendo dei 10 e ho una media del 9 in matematica, mentre nelle altre materie ho una media del 7 e mezzo. Quanto studio? Due o tre ore al giorno, non di più". Il campione, al pari di altri fenomeni della matematica, non dedica molto tempo ad altri hobby, ma la pallavolo inizia ad interessargli: "Il calcio non mi interessa, non sono molto attratto dalla musica, mentre da quest’anno gioco a volley e mi piace". Luca si aspettava questo primato nella competizione nazionale, dove è un finalista abitudinario: "Sapevo di poter andare bene, anche perché recentemente sono sempre stato nei primissimi posti in altre competizioni. La finalissima individuale per me è molto stimolante, già in terza superiore ho conquistato una medaglia d’oro come piazzato, lo scorso anno sono arrivato terzo e adesso festeggio il primo posto con grande soddisfazione. Dedico questa vittoria ai miei genitori e alla mia famiglia".

Alle Olimpiadi di Matematica organizzate dall’Umi, l’Unione matematica italiana, con il contributo del Comune di Cesenatico e la collaborazione dell’Istituto statale di istruzione superiore "Leonardo da Vinci" di Cesenatico, oltre alla prova individuale alla quale erano iscritti 301 ragazzi, si sono svolte le competizioni a squadre alle quali hanno partecipato oltre 700 alunni. Nella finale della gara femminile hanno vinto le studentesse dell’istituto "Marconi" di Carrara, seconde quelle del "Leonardo" di Brescia e terze quelle del "Magrini-Marchetti" di Gemona del Friuli. Nella gara a squadre mista ha vinto il "Galileo Ferraris" di Torino, seguito dal "Calini" di Brescia e dal Righi di Roma. I migliori studenti faranno parte della squadra italiana che parteciperanno alle Olimpiadi Mondiali di Matematica, in calendario dal 4 al 13 luglio a Tokyo dove si sfideranno 110 nazioni ciascuna con una squadra di sei concorrenti.