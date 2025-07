Olio extravergine di qualità tra gastronomia, turismo e territorio

Presentata a Longiano la 25esima edizione della "Guida agli Extravergini" di Slow Food. La giornata è iniziata con un convegno su "Comunicare la qualità dell’olio al consumatore tra mercato, gastronomia, turismo e territorio" a cura di Marco Antonucci coordinatore del Progetto Olio di Lombardia e Piemonte. A seguire è stata data voce a due produttori recensiti in questa 25 edizione della guida e promotori di un Extravergine espressione del territorio dei comuni di Longiano e Roncofreddo. Sono Pierluca Turchi dell’Antico FrantoioTurchi, Presidio degli Olivi Secolari e Demetrio Bernabini del Podere La Torre. La campagna olearia in Emilia-Romagna ha segnato un netto miglioramento della qualità dell’extravergine nonostante le difficoltà causate nel 2023 da alluvioni e frane. 26 le aziende Emiliano romagnole più 1 della Repubblica di San Marino per un totale di 47 oli, un’annata con degli oli eccellenti, dove 10 sono gli oli premiati, una menzione speciale, su 4 date in tutta Italia, e 8 sono i presidi degli olivi secolari. Dicono il sindaco Mauro Graziano e l’Assessore all’agricoltura Lorenzo Campana: "Abbiamo organizzato questo momento in occasione della Sagra della Ciliegia e in collaborazione con la Pro Loco perché riteniamo molto importante valorizzare e sostenere i prodotti agricoli locali essendo Longiano una realtà prettamente agricola".

e.p.