Olio ‘Roro’ sul podio "Metto in bottiglia l’amore per l’arte e per la mia terra"

’Cinque gocce d’oro’, il punteggio più alto in un concorso. L’olio ’Roro’, prodotto dall’azienda agricola cesenate ’Martelli 1866’ di Massimiliano Savelli Martelli, è stato riconosciuto come ’eccellenza regionale’ classificandosi al 2° posto su 72 partecipanti alla 27ª edizione del concorso enogastronomico regionale fra oli extra vergini di oliva, organizzato a Montegridolfo e premiato dall’associazione di degustatori Olea e quella di produttori Arpo.

Massimiliano Savelli Martelli fiero di questo premio?

"È una soddisfazione straordinaria avere ottenuto questo riconoscimento per il secondo anno di fila. Per un prodotto artigianale è molto importante avere una buona referenza. La mia azienda ha una piccolissima produzione artigianale di olio di eccellenza. Ho 1.000 ulivi produttivi, ma tra gli obiettivi c’è quello di piantarne altri 2.000".

Da dove nasce la passione per la terra?

"Me l’ha trasmessa mio nonno, fondatore dell’azienda. L’amore per la campagna mi lega ancora di più a lui, ora che non c’è più. Nel 2008 ho iniziato ad affiancarlo nella gestione dell’azienda che ha sempre avuto una vocazione vitinicola e col tempo l’ho trasformata in un’azienda olearia. Lavorare la terra mette in pace con se stessi".

Di che cosa si deve occupare, ogni giorno, per la cura degli ulivi?

"Nella mia azienda mi occupo di ’condurre’ le piante, della raccolta delle olive, della pulizia dei campi, della potatura, del nutrimento del terreno. Ho iniziato un percorso di certificazione biologica e tra i progetti c’è anche quello di costruire un frantoio. Il progetto ’Roro’ è nato dalla collaborazione con Francesco Cerni".

Quali sono le caratteristiche dell’olio ’Roro’?

"È stato definito al concorso di Montegridolfo come un olio molto equilibrato, con sentori di mandorla, carciofo ed erba, profumi che senti quando lo assaggi. È buonissimo nella bruschetta, molto apprezzato nei ristoranti di pesce. Viene venduto in Austria, e mi piacerebbe esportarlo anche in altri paesi".

Ha curato molto anche l’immagine della bottiglia...

"Il disegno rappresenta una figura femminile. L’intento del mio olio è di unire l’arte al cibo e mi piacerebbe creare una ’collection’ con una nuova bottiglia ogni anno, disegnata da un artista, da portare sulle tavole".

Annamaria Senni