Oltre 300 eventi nell’estate di Gatteo

Sono 320 gli appuntamenti che animeranno l’estate di Gatteo tra mare, città e frazioni. Tra i protagonisti, Andrea Pennacchi e Roberto Mercadini che saranno a Gatteo per Elsinore mentre il trio Di Tonno, Matteucci e Galatone animeranno San Lorenzo. A Gatteo Mare le Vibrazioni saranno ospiti per la Notte Rosa il 7 luglio mentre Raf si esibirà il 14 agosto. Spazio poi a Dario Vergassola e Cristina d’Avena per la Milanesiana il 4 luglio e, ancora, Moreno il Biondo, Mirko Casadei e il liscio della Generazione Z in scena a Sant’Angelo. A chiudere la stagione, Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi.

Tante le location. Saranno 207 le serate concentrate a Gatteo Mare, 71 all’Arena Rubicone, che aprirà il 27 maggio, 60 quelle in piazza della Libertà e le altre diffuse nel paese. Ben tre le rassegne culturali di rilievo con 23 appuntamenti all’arena del Castello a Gatteo Paese. La programmazione toccherà poi la rinnovata piazza Fracassi a Sant’Angelo, che ospiterà nel cuore dell’estate 6 appuntamenti della rassegna ’Sant’Angelo Live’, e Fiumicino con 3 spettacoli per i più piccoli. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, ad eccezione della rassegna Elsinore, degli eventi targati GMSV all’Arena Rubicone e degli spettacoli del Palio dei barocci.

"Con questa programmazione che anticipa di un mese l’attività dell’Arena Rubicone e potenzia il programma del mese di giugno - dice il sindaco Massimo Pari - puntiamo a una estensione della stagione turistica". Ha continuato Massimo Bondi, presidente dell’associazione Gatteo Mare Turismo: "Chi vorrà potrà sostenere il progetto attraverso le Teo Cards e il Teo pass e beneficiare dei tanti servizi del villaggio per una sera, una settimana o tutta l’estate".

Una programmazione ambiziosa, del costo di circa 500mila euro. Il calendario completo degli eventi sarà consultabile sul sito www.visitgatteomare.

Ermanno Pasolini