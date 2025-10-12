Oltre 400 persone in riviera con ’Oratori in compagnia’

È stata un successo la seconda edizione della vacanza svoltasi a Cesenatico dal comitato regionale Toscana dell’Anspi, per "Oratori in compagnia", seguita da Atico Cesenatico. I partecipanti sono stati infatti oltre 400, in rappresentanza di 14 oratori e circoli (più 40 per cento sulla scorsa edizione), tutti con un pernottamento minimo di 5 notti in diversi hotel ed una programmazione che includeva molteplici attività tra le quali anche la visita guidata a Cesenatico, l’escursione con la motonave Adriatic Princess e la gita a Mirabilandia; alla fine ne è uscito un mix perfetto di cultura, divertimento e socializzazione. Le tre parole chiave legate al progetto 110 Agorà, erano inclusione, intergenerazionalità e sostenibilità. Sono termini sempre più rilevanti che rispondono a una necessità di unire le generazioni in un ambiente che promuove l’apprendimento reciproco e il rispetto per l’ambiente, obiettivi ampiamente raggiunti attraverso anche le attività proposte. I vacanzieri toscani vogliono tornare, e questo testimonia quanto la proposta sia apprezzata, non solo per le iniziative che erano lasciate alla libera partecipazione, ma anche per lo spirito di comunità che si è creato, per una vacanza di famiglia, dove nessuno è stato escluso. A sostegno di questo evento ha avuto un ruolo importante l’agenzia viaggi Atico Mare dell’Associazione degli albergatori di Cesenatico. L’Anspi Toscana ha già confermato la vacanza in famiglia a Cesenatico per il prossimo anno, che si terrà dal 6 al 12 settembre 2026. Questa iniziativa, frutto del legame fra l’associazione toscana e l’agenzia dell’Adac, rappresenta in prospettiva, per alcuni hotel, un’ottima occasione per lavorare anche in un periodo di bassa stagione.

g.m.