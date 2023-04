Oltre cento artisti al festival dedicato ai burattini

Torna in Romagna dal 19 al 28 maggio ’Arrivano dal Mare!’, il più antico festival italiano di teatro di figura organizzato dal Teatro del Drago. La 48° edizione, dal titolo ’Di cosa parliamo quando parliamo d’amore’, riunirà oltre cento artisti e maestranze per celebrare l’arte della marionetta attraverso spettacoli, masterclass, incontri, laboratori e mostre a Ravenna, Gambettola, Longiano e Gatteo. Tra gli ospiti, il maestro Mimmo Cuticchio, Marta Cuscunà, l’artista israeliano Ariel Doron e la giovane ucraina Kateryna Lukianenko con il suo progetto di ricerca sull’inclusività di pubblici non vedenti e ipovedenti Sixth Sense Theatre.