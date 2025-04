Oltre cento partecipanti al raduno internazionale della Vespa in riviera

E’ stata un grande successo l’edizione 2025 del raduno internazionale Vespa Cesenatico. Sono infatti oltre cento i partecipanti, provenienti da varie province italiane e anche dall’estero, in rappresentanza di poco meno di quaranta club. Il ritrovo è stato in piazza Andrea Costa, da dove il serpentone colorato e scoppiettante è partito per un itinerario lungo le colline romagnole. Il ricavato dell’evento, organizzato da Luigino De Calli, sarà devoluto anche quest’anno all’associazione di volontariato La Nuova Famiglia.