"Oltre il muro è stato il libro più appassionante"

Raccolti i pareri dei lettori, gli alunni hanno incontrato l’autrice Fiorella Monopoli per porle qualche domanda. Come è nata la passione per la scrittura e per il mistero? "Ho iniziato a scrivere a 15 anni. Mi sono sempre piaciuti i racconti umoristici, sentimentali, ma soprattutto il mistero perché offre all’autore la possibilità di creare un mondo, impiegando la propria fantasia."

Cosa ha ispirato la stesura di questo libro? "L’ispirazione ha le sue radici nel passato, nelle paure e nelle sensazioni che da piccola mi avevano spaventata. Ho optato per una raccolta di storie brevi per non rischiare che la narrazione risultasse noiosa. Per scrivere un romanzo, d’altra parte, occorrono anni di esperienza."

Come lettrice, qual è stato lo scrittore che ha amato di più? "Ho sempre amato i racconti thriller, il mistero. Direi che Ken Follett è l’autore che mi ha appassionata di più."

Il libro più difficile da scrivere? "Di certo ‘Oltre il muro’, portare a termine il primo libro è stato come una sorta di laurea."

Qual è la fonte d’ispirazione della sua scrittura? "Traggo ispirazione dai sogni o dalle mie fantasie, ma c’è un autore che, più di ogni altra cosa, mi ha ispirata: mio padre. Ha scritto una toccante biografia durante la seconda guerra mondiale, ma non ho mai pensato di rimaneggiare il suo racconto parchè si tratta di una storia familiare e delicata."