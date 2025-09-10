’Oltre la porta’, 80 anni della Cocif in mostra

S’intitola ’Oltre la porta’ una delle mostre più interessanti delle 16 del Si Fest di Savignano sul Rubicone. E’ quella allestita nella sala Allende con ingresso gratuito, incentrata sugli 80 anni della Cocif tra memoria e innovazione. Dice il presidente Luca Benedettini: "Dove passano le persone, restano le storie. Ottant’anni non sono solo un traguardo: sono una soglia. Una porta attraversata da generazioni di lavoratori e lavoratrici, da progetti, idee, sfide, cambiamenti. Una porta fatta di tempo, di impegno, di fiducia collettiva. E, in questo caso, anche di legno, di ferramenta, di disegni tecnici, di mani esperte e di comunità".

La cooperativa Cocif nasce a Savignano nel 1945, nel cuore di un’Italia da ricostruire, come cooperativa di falegnami. Da allora, ha attraversato i decenni interpretando il lavoro come valore sociale, la produzione come cultura materiale, l’impresa come forma di cittadinanza attiva, impegnandosi a valorizzare il territorio e le sue persone. Ha trasformato un mestiere antico, fare porte e finestre, in un patrimonio condiviso, dove ogni prodotto porta con sé la storia di chi lo ha pensato, costruito, migliorato.

Continua il presidente Luca Benedettini: "Questa mostra fotografica celebra ottant’anni di attività rileggendo Cocif, oggi con sede a Longiano, attraverso il suo archivio industriale e sociale e la sua memoria visiva. Le fotografie storiche dialogano con nuove immagini e con materiali di progetto, raccontando un tempo lungo e vivo, ricco di volti, spazi, dettagli, trasformazioni. La porta, simbolo tangibile del lavoro Cocif, diventa così il filo conduttore della narrazione: soglia fisica e metafora dell’apertura, del passaggio, dell’incontro tra passato e futuro. Per questa occasione, la narrazione visiva trova nuova forza nello sguardo del maestro Mario Cresci, uno dei protagonisti della fotografia italiana contemporanea. Il suo intervento non si limita a documentare: è un’opera autoriale, concettuale, capace di intrecciare memoria, spazio e visione. Cresci ha esplorato gli ambienti, le persone e i segni della cooperativa con un linguaggio che unisce rigore formale e libertà creativa, restituendo un ritratto inedito di Cocif, dove il tempo del lavoro e quello della storia si sovrappongono".

Luca Benedettini ha aggiunto che affidare a Cresci questo compito significa riconoscere l’importanza di guardarsi e raccontarsi con attenzione, perché Cocif sente sempre più forte il bisogno e il dovere di prendersi cura anche della rappresentazione di sé. La mostra si può visitare venerdì (ore 18-24), sabato (9-24), domenica (9-20) e 20-21 settembre, 27-28 settembre (10-20).

Ermanno Pasolini