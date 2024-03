Oltre l’Alpe, convegno di successo. La mostra è aperta fino a domani

Ha avuto luogo nelle quattrocentesche sale del Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, il convegno Oltre l’Alpe-L’affermazione del potere fiorentino in Val di Bagno, Romagna Toscana e Casentino. "È stata un’occasione di riflessione sulla lunga e ricca storia di questo territorio in ambito socio-economico, politico, istituzionale e di identità culturale, a poco più di un secolo dal passaggio di 12 dei 15 Comuni della Romagna Toscana dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì – spiegano gli organizzatori –. Per ricordare questo momento storico che lega le due Province e, in senso più ampio, due Regioni".

Dopo gli interessanti e coinvolgenti interventi del professor Lorenzo Tanzini e del professor Paolo Pirillo, è stata inaugurata alla Loggetta Lippi a Bagno la mostra Cento anni di Romagna Toscana, a cura dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena e del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei Valori Risorgimentali. La mostra è visitabile fino a domani dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30.

"Ringraziamo il professor Alessio Boattini – aggiungono – che ha moderato e condotto il convegno, con il prezioso contributo di Alessandro Minardi. Ringraziamo, altresì, l’Associazione Armorum Ars di Dovadola, che ha esposto durante il convegno preziosi cimeli medievali".

L’organizzazione della giornata è stata possibile grazie alla sinergia tra Comune di Bagno, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Biblioteca Comunale Bagno, Rivista Alpe Appennina, Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, il Liceo Scientifico Righi di Bagno.

gi.mo.