’Oltre le nuvole’. Il cielo in mostra

A Palazzo del Capitano, a Bagno, nell’ambito della rassegna ’Bagno d’Arte 2025’, ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra ’Oltre le nuvole’, con opere di Giovanna Benzi ed Eros Maltoni, e le fotografie di Sandra e Urbano, alla presenza delle autorità, fra cui il sindaco Enrico Spighi e l’assessora alla Cultura Silvia Alessandrini. Il taglio del nastro ha richiamato numerosi visitatori, collezionisti, artisti, turisti, appassionati, semplici curiosi. La mostra, promossa e patrocinata dal Comune di Bagno, curata da Francesca Caldari, ha portato un nuovo sguardo sulla natura, dopo la mostra TerraMadre. Ora l’attenzione si concentra sull’immensità del cielo. "Le opere esposte – sottolinea l’assessora Alessandrini – inducono a pensare alla grandezza della natura, e di riflesso a quanto l’uomo sia inerme dinanzi ad essa. Chi guarda verso il cielo infinito si interroga su cosa ci sarà oltre. Quel luogo, non luogo, dove un giorno tutti speriamo di tornare ad esistere, ma senza le nostre fragilità e debolezze. Giovanna Benzi, con i suoi raffinati oli su tela ci insegna a guardare verso il cielo, ad elevarci, a volare alto, a sognare di essere migliori. Eros Mariani concentra la sua creatività nella saldatura del ferro, materiale che con maestrìa ed ingegno creativo, lavora accuratamente plasmandolo con eleganza e amore". Per poter apprezzare il lavoro di Sandra e Urbano fotografi, e scoprire altre opere di Benzi e Mariani, c’è stato un secondo appuntamento con l’inaugurazione di una mostra alla loggetta Lippi. Le due mostre resteranno aperte sino al 28 settembre.