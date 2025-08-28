’Oltre le nuvole’, la mostra a Palazzo del Capitano

Dopo il successo di TerraMadre, Bagno di Romagna si prepara ad accogliere una nuova mostra della rassegna ’Bagno d’Arte 2025’. "’Dalla terra alle nuvole’, questo evento espositivo invita di nuovo a fare parte della natura, ma in maniera differente, spostandoci dal dettaglio all’immensità del cielo – sottolinea l’assessora Silvia Alessandrini –. Da sabato 30 agosto al 28 settembre, Palazzo del Capitano e la Loggetta Lippi diventano un unico grande spazio che invita ad alzare lo sguardo, fermando ciò che nella nostra quotidianità sfugge alla corsa del tempo".

Nella mostra ’Oltre le nuvole’, in esposizione opere di Giovanna Benzi, che propone raffinati oli su tela. Le nuvole rivestono un significato assolutamente metaforico della precarietà della vita, ma anche della bellezza e del fascino della natura. Nella rassegna si potranno ammirare, altresì, opere di Eros Mariani, che presenta sculture in ferro che slanciano lo sguardo verso l’infinito. Il soggetto femminile, in movimento quasi di danza, prevale nelle sue opere, forgiate con uno stile tendente all’etnico e orientale. Inoltre, Sandra e Urbano Fotografi espongono scatti che catturano albe, tramonti e cieli senza fine. La mostra è a cura di Francesca Caldari. Inaugurazione alle 18.