Oltre mezzo milione per i lavori sulle strade

L’Unione Comuni Valle Savio fa strada. La Giunta ha, infatti, approvato il progetto esecutivo sulla manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità comunale urbana ed extraurbana nei territori comunali di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, per un valore complessivo di 565.669,48 euro. Il progetto, finanziato dal Fondo Regionale Montagna (FRM) e dal Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT), si articola in due lotti distinti. Il primo interesserà Verghereto, Bagno, Sarsina e riguarda la manutenzione straordinaria del piano viabile in conglomerato bitumoso di alcune strade comunali urbane ed extraurbane. Il secondo, invece, prevede specifiche lavorazioni nel centro storico di Mercato, avente pavimentazione in pietra. Per Verghereto l’intervento riguarda la risistemazione della viabilità della strada comunale Alfero-Pereto. Per Bagno la messa in sicurezza di due strade comunali: quella di S.Stefano e quella di Selvapiana-Valle-Crocesanta. Anche per Sarsina l’intervento riguarda un insieme di strade comunali: un tratto a Castel d’Alfero e uno nel centro abitato di Calbano. "La messa in sicurezza dei tratti particolarmente ammalorati – commentano i sindaci di Bagno, Enrico Spighi, di Sarsina, Enrico Cangini, di Verghereto, Enrico Salvi – rappresenta una priorità assoluta. Programmando queste opere diffuse, mettiamo in sicurezza il territorio montuoso". Dice per Mercato la sindaca Monica Rossi: "Nell’area storica del centro di Mercato si sono formate zone di avvallamento e dissesto della pavimentazione stradale in porfido, che potrebbero creare situazioni di pericolo per la viabilità".

gi. mo.