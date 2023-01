Oltresavio, l’allarme mette in fuga i topi d’appartamento

I malviventi non si fermano e, approfittando dei giorni di festa e dell’assenza dalle abitazioni dei proprietari, continuano a mettere a segno furti o tentativi di furto in varie zone di Cesena. Le ultime segnalazioni appaiono, ancora una volta, sulle pagine Facebook. "In questi giorni di festa i malviventi non hanno di certo fatto ferie - scrive una donna - nelle vie intorno alla scuola Oltresavio si sono presentati sia in orario pomeridiano che serale e notturno".

Nella zona Oltresavio gli abitanti sono bersagliati dai primi di dicembre. "Pochi giorni fa hanno tentato di entrare in casa mia rompendo un vetro della finestra - continua un uomo - e poi sono stati messi in fuga dal suono dell’allarme. Capisco che le forze dell’ordine siano impegnati su tanti fronti, ma un po’ di presenza in più sul territorio sarebbe molto importante. Ho sporto denuncia per un tentativo di furto avvenuto nelle ore serali". "Hanno cercato di entrare in casa nell’appartamento sotto al mio - continua un uomo - abbiamo avvisato tutti gli abitanti della via e abbiamo fatto denuncia. La notte di Capodanno hanno provato a infilarsi in casa di un vicino. Entrambe le volte hanno desistito per via degli allarmi". Le segnalazioni di individui sospetti continuano. "In questi giorni - prosegue una donna - gira un personaggio sospetto che guarda e scruta le case con attenzione e quando gli si domanda se cerca qualcuno si allontana velocemente".

Due giorni fa è stato segnalato un altro tentativo di furto a Villachiaviche. Alla sera, alle 22.30, un uomo è stato visto mentre scavalcava una cancellata e si introduceva nel giardino. Messo in fuga dall’allarme è fuggito con un complice a bordo di un’auto. Una settimana fa sono stati segnalati altri furti in zona Vigne.