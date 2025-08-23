Oltresavio, le criticità: "Rifiuti, verde e sicurezza"

Presidente dal 1997, a parte una legislatura come consigliere comunale, Gianfranco Rossi, 77 anni, guida ancora il quartiere Oltresavio.

Quali sono stati i traguardi raggiunti in questi cinque anni?

"Le nostre commissioni hanno lavorato con impegno per ascoltare i cittadini, raccogliere proposte e sottoporle all’amministrazione attraverso il documento annuale ’Stato del quartiere’. Tra le attività i corsi per l’utilizzo dello smartphone, di rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso per lesioni da animali velenosi".

Qualcosa di bloccato?

"Alcune iniziative come Oltresavio cammina, Oltresavio pedala, eventi estivi nei parchi e cinema all’aperto hanno subito una battuta d’arresto per difficoltà nella gestione dei bandi e nella collaborazione con le associazioni".

Il vostro è un quartiere molto popoloso.

"Conta oltre 18mila residenti, con 8.368 famiglie, over 75 pari al 15,39% e l’8,1% di cittadini stranieri. Vanno favorite relazioni di comunità".

Quale grande opera è stata realizzata dal Comune?

"La rotonda di Borgo Paglia, priorità storica, la conclusione della ciclabile Ponte Nuovo–Diegaro, la sistemazione di viale Gramsci e la costruzione dello spogliatoio del campo sportivo Dario Ambrosini".

Che fine ha fatto la pista ciclabile lungo via Dismano?

"Prevista, ma rimandata a causa di varie problematiche".

Quali sono le principali criticità da affrontare?

"La gestione dei rifiuti e del verde pubblico. Lo spazzino di quartiere non è più attivo e sarebbe utile reintrodurlo. Vanno sostituite le alberature abbattute, preferibilmente nella stessa posizione".

Esiste una emergenza sicurezza?

"Alcune aree presentano criticità persistenti, come il Parco per Fabio, il Parco Muccioli, la zona Ippodromo, via Ex Tiro a Segno, il Ponte Vecchio e le aree di San Mauro e Tipano, con episodi di vandalismo, disturbo della quiete pubblica e traffici illeciti. Serve aumentare la presenza di operatori sul territorio e sviluppare attività sociali e di prevenzione, soprattutto per i giovani".

Il traffico su via Savio è sotto controllo?

"È destinato ad aumentare con la nuova lottizzazione vie Ancona- Mami e richiede una pianificazione preventiva. Va studiata la viabilità del quartiere, tenendo conto delle nuove urbanizzazioni".

Interventi sulla mobilità scolastica?

"Sono state realizzate due strade scolastiche a Villarco e in via San Colombano. Va completato l’intervento per la Dante Alighieri".

Quali difficoltà maggiori da presidente di quartiere?

"Le stesse che affrontano cittadini e comitati: dare continuità all’ascolto e seguire le richieste fino alla loro soluzione".

Lei è presidente veterano. Come sono cambiati i quartieri?

"Fui presidente già nel 1997. Lo spirito del quartiere è lo stesso che mi ha animato fin dall’inizio: scuola, famiglia e quartiere insieme per un domani migliore. Cambiano regolamenti e strumenti, ma il perno di tutto è la partecipazione".