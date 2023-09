’Oltresavio pedala’ fino a Babbi Café

E’ in programma per oggi pomeriggio alle ore 16 l’iniziativa ’L’Oltresavio Pedala’, la pedalata di quartiere sulla nuova pista ciclabile di Via Emilia Ponente.

In sella alla bicicletta si parte dalla Rotonda Paul Harris a Diegaro e si pedalerà fino a raggiungere il centro storico di Cesena. La meta finale sarà il Babbi Cafè, dove, dopo la fatica ci sarà il piacere: sarà offerto un gelato a tutti i partecipanti.

In caso pioggia, l’iniziativa ’L’Oltresavio Pedala’ verrà rinviata di una settimana a domenica 1 ottobre.