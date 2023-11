’Oltreterra’, compie dieci anni il laboratorio della montagna

Si conclude oggi a Santa Sofia, la tre giorni del convegno ’Oltreterra, dieci anni di alleanza per la montagna’, il laboratorio della montagna che compie dieci anni, promosso da Slow Food Italia e Legambiente Italia, insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (di cui fa parte ovviamente anche Bagno di Romagna) e Romagna Acque. Un lungo e costante impegno fatto di incontri (la platea nella foto in alto), relazioni, scambio di competenze, rielaborazioni pratiche e normative, che ha consentito di realizzare una rete che progetta e costruisce il presente e il futuro delle ’terre alte’.

Intanto mercoledì sera per l’anteprima della ’tre giorni’, alla galleria Vero Stoppioni, vari esperti si sono confrontati sul tema ’Orsi, lupi e altri animali’, per affrontare il tema della possibile convivenza tra l’uomo e gli animali che popolano la montagna. Poi ieri, con l’introduzione di Gabriele Locatelli di Slow Food Italia e Lia Cortesi di Slow Food Emilia-Romagna, che hanno ideato il progetto formativo, e con Antonio Nicoletti di Legambiente, si è affrontato il tema de ’Le competenze critiche per le montagne vive’.

Hanno partecipato al ’tavolo del fare’ esperti e vari sindaci (tra cui, per Bagno di Romagna il sindaco, Marco Baccini). In calendario compariva altresì, la consegna del premio ’Testa di legno’, e tavoli tematici, quali ’L’accordo di foresta’, ’Legni storici e boschi di domani’, ’Pascoli e aree aperte’, ’Turismo forestale del benessere’, ’Politiche per ricucire un paese’, ’Registro pubblico dei crediti di carbonio’, ’Quindici anni di Festasaggia’. Dai tavoli usciranno le nuove proposte che, oggi troveranno sintesi nella seduta plenaria conclusiva di ’Oltreterra 2023’.

Gilberto Mosconi