Omaggio a Bob Marley al San Biagio. Un film dedicato al cantante reggae

L’ultimo appuntamento estivo della rassegna di cinema e musica ‘Across the Movies’ si terrà all’Arena San Biagio e sarà un omaggio ad un’icona della musica mondiale, Bob Marley che verrà celebrato lunedì dalle 21.30 attraverso la proiezione del film Bob Marley One Love e con l’intervento musicale dal vivo di Sanzio Afreak e l’introduzione di Luigi Bertaccini (ingresso 8 euro). Si parlerà della storia del primo musicista arrivato dal terzo mondo e riuscito a brillare come una stella; artista che in soli 36 anni di vita ha portato un intero movimento musicale il reggae. La rassegna Across the movies realizzata e progettata da Monogawa e Panda Comix e sostenuta dall’Emilia Romagna film Commission giunge all’ultima data estiva all’aperto per poi riprendere in autunno con una serie di appuntamenti nella sua sede storica del multisala cinema Eliseo.