Omaggio a Papa Pio VII tra incontri e monete

Questa mattina alle 11 nel Salone di Palazzo Ghini, in apertura delle esposizioni allestite e in visione fino al 4 novembre dal Circolo filatelico numismatico, Mario Mercuriali terrà una conferenza su: "Ennio Giunchi (1911-2004): un’identità inedita". Del ricercatore storico e filatelista notissimo nel panorama dei collezionisti a livello non solo italiano, il Circolo ripropone l’esposizione integrale di una delle magistrali collezioni tematiche dal titolo "L’aldilà" (1972); un fascicolo, contenente in appendice l’inedito di Ennio Giunchi "Il mistero di Rub’ al-Khali", sarà disponibile fino ad esaurimento. Domani alle 16, si celebra Papa Pio VII con la conferenza di Michele Andrea Pistocchi dal titolo "Una dimora degna di un Papa. Palazzo Chiaramonti di Cesena, fra Arte e Storia". L’ iniziativa del Circolo filatelico numismatico propone inoltre l’esposizione di una selezione della ricchissima collezione di Ex-Libris storici di Casa Dell’Amore, nell’ordinamento proposto da Gabriella Ceccaroni. I 180 ex-libris esposti a Palazzo Ghini, fanno parte della collezione di oltre tremila esemplari di Casa Dell’Amore, provenienti da tutto il mondo e databili dal 1870 ad oggi. Sono opere eseguite con tecniche grafiche diverse: acquaforte, incisione a bulino, xilografia, litografia, fino alle tecniche più moderne come la stampa offset, linoleografia e Cad. Dopo l’invenzione della stampa nel secolo XV, furono adottati dei foglietti, recanti stampato o inciso il nome del possessore, il suo stemma, o figura allegorica, spesso accompagnati da un motto che venivano incollati all’interno del piatto anteriore della legatura.

r.c.