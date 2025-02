Omaggio a Patrizia Cavalli sul palco di Villa Torlonia

‘Vita meravigliosa. Omaggio a Patrizia Cavalli’ è il titolo dello spettacolo in scena stasera alle 21 a Villa Torlonia Teatro. Ma, Vita meravigliosa (Einaudi, 2020), è anche il titolo di un testo che rappresenta una summa della ricca poesia di una delle più amate poetesse del nostro tempo. Iaia Forte (nella foto) e Diana Tejera si fanno interpreti di questa raccolta che include fulminei epigrammi, monologhi e tante poesie d’amore che confermano come la lettura di Patrizia Cavalli sia un aiuto indispensabile a comprendere e sopportare il quotidiano. Ad ogni verso è dedicato il talento dell’attrice e della musicista, che, entrambe amiche della Cavalli, regalano sul palcoscenico una vera e propria apparizione poetica. Attrice di cinema, televisione e teatro Iaia Forte ha lavorato con numerosi registi rivestendo ruoli importanti in lavori di successo come La grande bellezza di Paolo Sorrentino, o Il giovane favoloso di Mario Martone con il quale ha lavorato anche a teatro dove annovera numerosissime interpretazioni e collaborazioni. Biglietto intero 18 euro, ridotto 15. Prevendita su www.liveticket.it. Per info 370 3685093 (16-19) / spettatore@sillaba.org