Partirà questa sera con “I sette samurai” l’omaggio ad Akira Kurosawa realizzato dal Cinema Eliseo in collaborazione con la Cineteca di Bologna che ha restaurato quattro dei cinque film proposti.

Una proiezione ogni due martedì, in lingua originale con sottotitoli in italiano e introdotta da Michele Galardini, per scoprire l’universo di uno dei più grandi registi della storia, spesso legato esclusivamente al racconto del Giappone feudale, ignorando la corposa produzione di ambientazione contemporanea. “La sfida del samurai”, ma anche il dramma sociale “Vivere”, il noir “Cane randagio” e “Sogni”, sorta di grande opera testamentaria, accompagneranno il pubblico fino a marzo, in una versione mai vista su grande schermo.

Ecco il calendario completo: questa sera alle 20:30 I sette samurai. Martedì 28 gennaio, ore 20:30 Vivere. Martedì 11 febbraio, ore 20:30. La sfida del samurai. Martedì 25 febbraio, ore 20:30 Cane randagio. Martedì 11 marzo, ore 20:30 Sogni.

Ingresso unico: 6,50 Abbonamento 5 film: 20 € Per info e prenotazioni: tel 0547 21520 - www.cinemaeliseo.it