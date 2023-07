"Omaggio ad Astrud Gilberto, Latin Jazz Quartet feat Antonio Pizzarelli alla Rocca Malatestiana"

Questa sera live dall’anima latina alla Rocca Malatestiana con il Latin Jazz Quartet feat Antonio Pizzarelli. Il concerto che si terrà alle 21 sarà intitolato ’Omaggio ad Astrud Gilberto’ e ad interpretarlo saranno Chica Piazzolla (voce), Antonio Pizzarelli (sax), Luca di Luzio (chitarra), Andrea Taravelli (basso) e Max Ferri (batteria). Negli anni 60 la cantante brasiliana Astrud Gilberto ha ammaliato gli ascoltatori di tutto il mondo, diventando famosa con il brano The Girl of Ipanema. Questa sera saranno riproposte le sonorità brasiliane. Dalle 20 aperto il punto ristoro della Rocca . Per la cena e il concerto è previsto un contributo di 30 €. Per chi chi desidera seguire solo il concerto è prevista una consumazione di 10 €.