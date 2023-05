Omaggio al mito di Marco Pantani nel murales su una cabina elettrica

Ieri è stata svelata ’Mythos’, l’opera di street art dedicata a Marco Pantani e realizzata sulle facciate della cabina elettrica di E-Distribuzione situata a Cesenatico, in via Rigossa, a pochi passi dalla casa dei genitori del campione. Il murales, dipinto di rosa, disegnato dal giovane artista Andrea Casciu, è stato inaugurato dal sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e dal responsabile di E-Distribuzione di Forlì, Cesena e Rimini, Roberto Vitale, alla presenza dei familiari del Pirata. L’opera fa parte del progetto ’Cabine in Rosa’ promosso da E- Distribuzione che, in contemporanea con il Giro d’Italia, ridisegna nel segno della creatività e della sostenibilità le proprie cabine che ciclisti e appassionati incontreranno nel percorso.

In occasione della tappa Savignano sul Rubicone-Cesena in programma domani, è stato l’artista sardo a dar vita all’opera ’Mythos’ . Nella medaglia spicca il profilo di Marco Pantani che, con le sue gesta sportive, è salito alla ribalta tra i più grandi atleti di tutti i tempi. Ogni elemento rende omaggio al ciclismo, dal manubrio, alle catene e alle ruote delle bici raffigurate all’interno degli elementi grafici. A completare l’artwork sono il sole e la luna, a rappresentare il tempo che scorre, insieme ai tralicci che simboleggiano l’energia e la potenza. "Pantani è uno dei simboli del nostro territorio e tutto ciò che riguarda il ciclismo qui è legato al suo nome - ha detto Gozzoli -; questa cabina è stata dipinta a pochi passi da casa sua e credo che così acquisisca ancora più valore". "Con l’inaugurazione di questa opera - ha proseguito Vitale -, vogliamo rendere omaggio a un grande campione, simbolo del Giro d’Italia".

g.m.