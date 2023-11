Omaggio alla donna di Mauro Drudi

Inaugura oggi alle 18, per durare fino al 6 gennaio 2024, l’omaggio pittorico alla figura femminile di Mauro Drudi, intitolato "Lei. Una riflessione pittorica sulla donna". La tappa cesenate dell’artista di Cattolica, nella chiesa di Sant’Agostino, creerà un’unica struttura di quasi 40 metri. Entrando da Piazza Aguselli ci si ritroverà immersi in due monumentali ali che conducono all’altare, composte solo ed esclusivamente da elementi del volto di una donna, ovvero, la rivisitazione in chiave pop del viso dell’Annunziata di Antonello da Messina, capolavoro del 1476, che comparirà in tagli, prospettive, misure, materiali e colori diversi. r.c.