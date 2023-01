Omaggio alla memoria di monsignor Teodoro Onofri

di Ermanno Pasolini

L’associazione culturale ‘Mons. Teodoro Onofri’ organizza domenica 8 gennaio alle 10.45 nella parrocchia di Santa Maria dell’Annunziata a Riopetra, frazione di Sogliano al Rubicone una messa in ricordo dello stesso monsignore Teodoro Onofri sacerdote zelante e illustre musicista di Santa Maria Riopetra. I canti sacri saranno eseguiti dalla Schola Cantorum di Gualdo diretta dal maestro Padre Dario Tisselli. A Santa Maria Riopetra c’è un importantissimo museo di monsignore Teodoro Onofri, collocato presso due locali della vecchia canonica della chiesa parrocchiale, ristrutturata dall’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone in collaborazione con la diocesi di Rimini. Il museo è dedicato a monsignore Teodoro Onofri nato nella frazione il 17 aprile 1909 e deceduto il 26 dicembre 1987. Nel corso della sua vita professionale ed ecclesiastica Teodoro Onofri ha ricoperto ruoli di notevole importanza. E’ stato presidente della commissione di musica sacra del Vaticano in occasione dell’Anno Santo 1950, dove ricevette una medaglia d’oro per i suoi meriti in campo musicale. Infatti monsignore Onofri, valentissimo musicista, fu insegnante di musica presso il conservatorio Rossini di Pesaro, arcidiacono nella cattedrale di Pennabilli e segretario personale di monsignore Lorenzo Perosi uno dei più famosi compositori di musica sacra. Per onorare la memoria di Teodoro Onofri, gli abitanti di Santa Maria Riopetra hanno dedicato un museo dove sono esposti spartiti musicali, lettere, poesie, quadri e tante fotografie del periodo bellico. Il materiale è stato donato al comune di Sogliano con la clausola di esporlo per farlo conoscere a tutti, dalla nipote Loredana Taverna che ha assistito don Teodoro Onofri fino agli ultimi giorni della sua vita. Nel museo permanente, sempre più ricco di materiale, sono esposti anche lo stendardo originale di Santa Maria Riopetra decorato a mano, messali, registri di lasciti e donazioni, manoscritti e tanti libri, fra i quali anche uno dedicato alla Regina Elena del Montenegro da Giacomo Puccini con la sua firma. Il museo è aperto ogni sabato e domenica. A Santa Maria Riopetra, dopo la ristrutturazione della chiesa e della canonica, dal 2009 è tornato nella sua chiesa l’organo del 1711, dopo tre anni di restauro a Longiano. A monsignore Teodoro Onofri l’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone ha intitolato il piazzale antistante la chiesa ristrutturato dallo stesso Comune di Sogliano.