Omaggio alla ’signora del jazz’ Jula De Palma e concerto d’amore al Noi Lounge Music Club

È dedicato alla signora del jazz italiano, il concerto che si tiene stasera alle 22 al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. ’Ripensandoci’, il progetto di Franco Naddei e Sabrina Rocchi che sarà proposto sul palco, è un omaggio a Jula De Palma, considerata una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Il musicista, produttore e arrangiatore Naddei si esibirà con la cantante e moglie Sabrina Rocchi per valorizzare e riscoprire i successi con cui la cantante Jula De Palma è stata protagonista negli anni ’50, ’60 e ’70. La coppia di artisti sarà affiancata da Silvia Valtieri al pianoforte, Gianni Perinelli ai sassofoni e Daniele Bartoli alla chitarra.

Domani sera, sempre alle 22, un tributo all’amore, con ’The man I love’, che vedrà il Silvia De Santis Quartet impegnato in musiche di Ray Charles, Etta James, Adele, Bruno Mars e altri artisti, per creare un’atmosfera che spazia dal jazz al soul. Silvia De Santis (nella foto), cantautrice italiana che ha esordito nel mondo della musica a soli 8 anni, prima nel gospel e poi affinandosi con i grandi del jazz, e concorrente del programma ’The Voice of Italy’ si esibirà con Farian Biffi al pianoforte, Daniele Nieri al basso elettrico e Bruno Farinelli alla batteria. Prenotazioni al 328 7723203 o al locale.

g.m.