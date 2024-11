Omaggio all’artista. Mario Morigi

Oggi alle 10.30, all’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi, nel corso dell’evento che vedrà protagonista la pittrice cesenate Francesca Guiducci, autrice di un rifacimento in chiave moderna del celebre dipinto di Raffaello Sanzio intitolato "La Scuola di Atene", per la prima volta esposto in pubblico, sarà presentato e offerto ai presenti il calendario "Omaggio a Mario Morigi", realizzato con la partecipazione degli eredi dell’artista e in collaborazione con Officina dell’Arte di via Madonnina, prodotto dall’azienda cesenate Dotprint, specializzata nel settore della stampa offset e digitale Il calendario, che si presenta in due versioni, da parete e da tavolo, segue quelli pubblicati negli anni scorsi, dedicati ad altri noti pittori cesenati: Osvaldo Piraccini, Ugo Pasini e Giovanni Cappelli. Paesaggi agresti e marini e nature morte sono i soggetti scelti per illustrare i dodici mesi dell’anno 2025.

"Si tratta di opere - afferma il curatore Orlando Piraccini - che ben rappresentano la pittura di un artista che ha segnato la vicenda figurativa cesenate della metà del secolo scorso anche come scultore, ceramista, caricaturista". Mario Morigi è scomparso il 3 agosto 1978.