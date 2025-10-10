Omaggio alle creature poetiche di Luigi Riceputi

Atenei intolleranti
Cesena
CronacaOmaggio alle creature poetiche di Luigi Riceputi
10 ott 2025
RAFFAELLA CANDOLI
Cronaca
Alle 18 al Punto d’ascolto in via Zefferini Re. Domani reading per Ilario Fioravanti.

L’arca di Noè di Ilario Fioravanti esposta alla galleria di via Zeffirino Re 33

Due gli appuntamenti presso il "Punto d’ascolto Confcommercio & Spazio-Galleria Fioravanti": oggi e domani, entrambi alle 18, eventi conclusivi di Euritmie per l’estate-autunno, ideati dall’architetta Andrea Pompili e presentati da Marisa Zattini, col sostegno del Comune, dedicati al tema dell’Amore. Il primo incontro rientra nella sezione "A Viva Voce", è dedicato a Luigi Riceputi (Cesena, 1939) e si configura come un omaggio alle sue composizioni liriche sul tema degli animali, tratte dal libro "Il segno del canto" (Cesena, 1995, Il Vicolo Editore). Un libro che più che un "bestiario" è un vero e proprio "cantico delle creature". Il secondo appuntamento è dedicato agli animali di Ilario Fioravanti, "Nell’arca Di Noè", e al recitativo in lingua vernacolare e non, di Loris Martelli, selezionando poesie di Walter Galli e Cino Pedrelli. Uno stuolo fantastico e mirabile di animali, in terracotta e in bronzo, che ci riportano alla mente un racconto biblico di grande fascinazione: il "Diluvio universale". Il reading si svolgerà all’aperto, come di consueto, sotto i portici, di fronte allo Spazio-Galleria Fioravanti, in via Zefferino Re, 33. Ad accompagnare le letture, i brani musicali eseguiti al violino dal maestro Daniele Brancaleoni e all’arpa celtica da Chiara Ortenzi. A conclusione, un brindisi all’interno dello spazio espositivo, allestito dall’architetto Augusto Pompili, con assaggi offerti da "Villa Monty Banks".

