Cornamuse e tamburi in centro a Cesena: l’omaggio ai soldati canadesi

Cesena, 12 ottobre 2023 – Un omaggio a chi rappresenta i tanti soldati canadesi che durante la Seconda Guerra Mondiale sacrificarono la loro vita per garantire il ritorno della libertà in Italia. Sacrifici che di giovedì mattina, nel centro storico di Cesena tornano attualissimi, evocati dal suono delle cornamuse e dei tamburi, al passaggio di una rappresentanza del servizio di polizia di Edmonton arrivata in città per rendere omaggio al soldato canadese Ernest ‘Smokey Smith’ insignito della Victoria Cross e che nel 2004 venne in persona in visita alla città, in un emozionante evento rimasto inciso nelle pagine della storia cittadina.

La delegazione canadese in visita a Cesena e il sindaco Lattuca (foto Ravaglia)

“La Campagna d’Italia – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca nell’accogliere la delegazione - fu una delle operazioni militari più lunghe e complesse della Seconda Guerra Mondiale, durata quasi due anni, dal luglio 1943 al maggio 1945. Il suo scopo era quello di aprire una via terrestre per le forze alleate attraverso la nostra penisola, permettendo così l’accesso al cuore dell’Europa. E in questo importante sforzo, il Canada diede un grande contributo in termini di vite umane, soldati che lottarono con coraggio e dedizione in un teatro di guerra lontano dalla loro terra natale”. Nell’ottobre del 1944 il sergente Smith guidò i suoi uomini nella traversata del fiume Savio, in piena a causa delle piogge torrenziali, difendendo la posizione da carri armati e fanteria finché il nemico tedesco non si ritirò. Dopo poche ore le truppe canadesi entrarono in città. Per questo atto di valore, così come ricordato anche dalla targa commemorativa collocata nel 2005 sotto il loggiato del Comune, ‘Smokey’ Smith ha ricevuto nel 2004 la Victoria Cross, massima onorificenza militare del Commonwealth. Per celebrare le gesta eroiche dei canadesi e in vista del 20 ottobre, giorno in cui Cesena venne liberata dall’oppressione nazifascista, questa mattina la Banda delle cornamuse e tamburi del servizio di polizia di Edmonton – guidata dal Sovrintendente Derek McIntyre – si è mossa in corteo da piazza Almerici a piazza del Popolo dove ad accoglierla c’erano il sindaco Enzo Lattuca, la presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea Ines Briganti, numerosi cittadini e studenti. “Qui a Cesena – ha ricordato Lattuca – il 20 ottobre 1944 le truppe alleate e i partigiani liberavano la città. Nei mesi precedenti la nostra terra aveva conosciuto la faccia più feroce della guerra di occupazione, con bombardamenti, rappresaglie, eccidi di vittime innocenti. E, prima ancora, c’erano stati i lunghi anni vissuti sotto il peso della dittatura. La Campagna d’Italia vide anche il grande impegno e sacrificio dei partigiani italiani, che si opposero con coraggio al regime fascista e al nazismo. Questa collaborazione tra forze alleate e partigiani contribuì in modo significativo al successo degli Alleati in Italia. Fu un esempio di solidarietà e determinazione nella lotta contro l’oppressione”. Il primo cittadino ha anche citato, emozionandosi, il ricordo diretto di un uomo, Agostino Forti oggi 104enne, che fu il primo ad assistere all’ingresso in città dei canadesi: “Nel 1944 Forti era il custode del Comune. Viveva in questo palazzo. E mi raccontò cosa successe in quell’ottobre di 79 anni fa”. La sua testimonianza è stata registrata anche in un documentario consultabile su Youtube: “Due giorni dopo che andarono via i tedeschi c’era un silenzio di tomba. Non si sentivano più bombe, né colpi di mortaio o di mitragliatrice. Dissi a un mio collega che quel silenzio non mi piaceva, che volevo uscire per andare a vedere cosa stesse succedendo e gli chiesi di seguirmi. Lui rifiutò e così andai da solo. Mi misi in piedi sulla fontana e a un certo punto dall’angolo di via Pescheria vidi sbucare una testa con l’elmetto che andava avanti e indietro. Guardava ma non veniva avanti. Erano soldati canadesi. Dissi di venire avanti, che non c’era nessuno. Loro però non si spostarono e così gli andai incontro io. Quando videro che ero un civile mi presero in braccio e iniziarono a ballare e a cantare. Fu una grande festa”. Lattuca si è poi rivolto in particolare alle giovani generazioni: “Dobbiamo sempre ricordarci che quel momento di festa, una festa per la libertà riconquistata, arrivava sulle macerie e sulle migliaia di vittime che la guerra aveva portato con sé. Perché ciò non accada mai più. Così come non dobbiamo mai dimenticare che a quella festa, alla Liberazione, ci arrivammo anche grazie al contributo e all’eroismo dei soldati canadesi. È nostro dovere continuare a ricordare e onorare la memoria di ‘Smokey’ Smith e di tutti i soldati che hanno lottato con coraggio e sacrificio dalla parte giusta della Storia”.