Omicidio Calbucci a Cesena, la vedova: "Il killer di mio marito continua a minacciarmi"

La vedova di Davide Calbucci mostra la lettera di minacce ricevuta dal killer del marito

Cesena, 18 febbraio 2023 – Una busta bianca che, una volta aperta, riapre le ferite per un dolore insuperabile. E’ l’assassino che scrive. Direttamente dal carcere di Ancona. Giuseppe Di Giacomo, il 69enne condannato all’ergastolo per la morte di Davide Calbucci, scrive alla moglie della vittima, Iwona Bednarz. Ma non per chiedere perdono, come in questi casi ci si potrebbe aspettare. E’ l’ennesima minaccia contro una donna che soffre. Il segno che la crudeltà non si ferma, neppure dietro alle sbarre. Iwona Bednarz, cosa c’è scritto in quella lettera che le è stata recapitata per posta? "Brutte parole. L’assassino ha scritto: ‘Bastarda e infame, tu e tuo marito. Ti denuncio’, ed è indicato chiaramente il suo nome". Perché l’assassino di suo marito continua a perseguitarla? "Non lo so, ma il mio legale Alessandro Sintucci segnalerà la lettera minatoria alle autorità competenti". Potrà mai perdonarlo? "Mai. Non mi sento di perdonarlo, non ce la faccio. Deve marcire in carcere per quello che ha fatto. Con questa lettera si conferma il ‘bastardo’ che è". Cosa ricorda della mattina del 19 dicembre 2020? "Ricordo tutto, ogni minimo particolare, è come se rivivessi la scena. Ero fuori. La vicina mi chiamò. Mi...